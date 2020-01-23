Kapalıçarşı'da altın,

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE AlışSatış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50296,80 297,00297,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,001.978,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40274,40 271,00275,00 Lira (Tam) Ziynet1.909,001.929,00 1.913,001.933,00 Yarım Ziynet 955,00965,00 956,00966,00 Çeyrek Ziynet 477,00482,00
478,00 483,00
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