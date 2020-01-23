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Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE AlışSatış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50296,80 297,00297,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,001.978,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40274,40 271,00275,00 Lira (Tam) Ziynet1.909,001.929,00 1.913,001.933,00 Yarım Ziynet 955,00965,00 956,00966,00 Çeyrek Ziynet 477,00482,00

478,00 483,00

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