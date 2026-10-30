Kapıkule'de sıkı denetim! 41 üründe aykırılık tespit edildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları, tır parkları ve dinlenme tesisleri fiyat ve etiket denetiminden geçirildi. Kontrollerde ürün fiyatlarından restoranlardaki yemek gramajlarına kadar birçok ayrıntı mercek altına alındı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu üzerindeki işletmelerde inceleme yaptı. Denetimlerde raf ve kasa fiyatlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilirken faturalar ve ürün etiketleri de incelendi. Restoranlarda ise fiyat listeleri ile yemeklerin gramajları denetlendi.

EKİM AYINDA 74 İŞ YERİ DENETLENDİ

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar belirlenen işletmelere idari para cezası kesildi. Ekiplerin ekim ayı boyunca Edirne merkez ve ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda toplam 74 iş yerinde 598 ürün incelendi. Kontroller sonucunda aykırılık tespit edilen 41 ürün hakkında idari işlem uygulandı.

Haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerde ise 11 firmada toplam 16 ürün kontrol edildi.

İŞLETMELER DÜZENLİ DENETİMLERDEN MEMNUN

Kapıkule kara yolu üzerindeki işletmelerden birinin genel müdürü Erkan Yılmaz, gerçekleştirilen denetimlerin işletmeler açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Son 6 aydır yaklaşık 10 günde bir kontrole tabi tutulduklarını aktaran Yılmaz, denetimlerin işletmelerin eksiklerini görerek gidermelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Yılmaz, tesislerinde Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere ve tır şoförlerine hizmet sunduklarını da dile getirdi.

Tesis müdürü Celil Dikmen ise restoran bölümünde fiyatların ve yemeklerin müşterilerin rahatlıkla görebileceği biçimde sergilendiğini söyledi. Düzenli olarak denetimlerden geçtiklerini belirten Dikmen, kontroller sırasında ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır