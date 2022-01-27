FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kar yağışı sebze ve meyve hallerini etkiledi! Fiyatlar yüzde 100 arttı

Kar yağışı sebze ve meyve hallerini etkiledi! Fiyatlar yüzde 100 arttı

27.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebze ve meyve halindeki fiyatlarda artışa neden oldu. Ürünlerin kar yağışından dolayı İstanbul'a gelmesi zorlaştı. Geçen hafta halde kilosu 15 liraya satılan patlıcan, 22 liradan satılıyor. Hal esnafı yeşillik fiyatlarının yüzde 100 arttığını belirtti.

Kar yağışı sebze ve meyve hallerini etkiledi! Fiyatlar yüzde 100 arttı

İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını da etkiledi. Özellikle Antalya'dan gelen sera ürünlerinin fiyatlarında artış görüldü. Kar yağışından dolayı ulaşımın durması sevkiyatı etkiledi. İstanbul'daki sebze ve meyve halinde birçok ürünün fiyatı arttı. En çok patlıcan ve yeşillik ürünlerinde fiyat artışı oldu. Geçen hafta halde kilosu 15 liraya satılan patlıcan, 22 liradan satılıyor. Hal esnafı kar yağışıyla birlikte sevkiyatın durduğunu belirterek, özellikle patlıcan ve yeşillik ürünlerinin fiyatlarının arttığını söylediler. Esnaflar, yeşillik fiyatlarının ortalama yüzde 100 artığını söyledi.

Türkiye'de kar yağışı hayatı birçok alanda olumsuz etkiledi. 29 yıl sonra kar yağan Antalya'da seralar zarar gördü. Hem seraların zarar görmesi hem de sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle ürünler İstanbul'a ulaşamadı.

AW529205_01

"EN ÇOK PATLICANIN FİYATI ARTARAK 22 LİRA OLDU"

Hal esnafı Kemal Günaydın, kar yağışının ardından yolların kapandığını söyleyerek, “Karlı hava fiyatlara yansıdı. En çok patlıcanın fiyatı artarak 22 lira oldu. Geçen hafta 18 liraydı. Ürünler çok az geliyor. Nakliyeler 40 kuruştan 80 kuruşa çıktı. Antalya’da yağan kar seraları etkiledi. Portakalın fiyatı aynı, 3-5 liradan satılıyor. Elma 3-4 liradan satılıyor. Göbek marulun kasası ise 25 liradan satılıyor” dedi.

AW529205_02

"MAYDANOZ, ROKA, DERE OTU FİYATLARI HEMEN HEMEN YÜZDE 100 ARTTI"

Ürünlerin geldiği bölgelerde hava koşullarından dolayı ürünlerin toplanamadığını söyleyen hal esnafı Tamer Çankaya, “İstanbul’da çok yoğun bir talep var, ürün az olunca da fiyatlar artıyor. Özellikle yeşillik ürünlerinde artış oldu. Maydanoz, roka, dere otu fiyatları hemen hemen yüzde 100 arttı. geçen hafta bir adet maydanoz 1,5 lirayken, bu hafta 4-5 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

AW529205_07

"MAL SEVKİYATINDA SIKINTILAR YAŞANDI"

Esnaf Ertan Bozdemir ise kar yağışının sebze ve meyve halini olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Mal sevkiyatında sıkıntılar yaşandı. Kar yağışından dolayı haliyle yollar kapandı. İstanbul’u zaten Antalya besliyor. Antalya’da da kar yağışı etkili oldu. Seralarda zararla meydana geldi. Hem İstanbul’a hem de Antalya’ya kar yağınca sevkiyatta sorunlar çıktı. Bu durumda ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep oldu. Kardan sadece portakal, elma ve yerli muz gibi ürünler etkilenmedi. Yeşilliklerin çoğu etkilendi. Geçen hafta 15 lira olan patlıcan şu anda 20 ila 22 lira arasında satılıyor. Maydanozun sandığı 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Dere otunun sandığı 30-40 liraydı, şu anda 70-100 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

Emrah Sivritepe, patlıcanın 15 günde bir hasadı olduğunu belirterek, "Antalya'daki soğuk havalar malları çok fazla etkiledi. Patlıcanlar büyümedi, büyümediği için toplanmadı ve fiyatları arttı" dedi. İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: Kur koruması vurgusu...Merkez Bankası PPK özetini yayımladı: Kur koruması vurgusu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Kıdem tazminatında önemli değişiklik! Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Kıdem tazminatında önemli değişiklik! Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Merkez, yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez, yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Son dakika... Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.