FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor

Dünya pazarından yoğun ilgi gören Türk somonu, son yıllardaki üretim ve ihracat başarısını yeni hasat sezonunda da sürdürüyor.

Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor

Gökkuşağı alabalığı türü balıkların iç sularda kurulu kafeslerde yaklaşık 600 gram ağırlığa getirildikten sonra aralık-ocakta Karadeniz açıklarındaki kafeslere taşınmasıyla devam eden Türk somonu yetiştiricilik süreci, mayısta başlayan hasadın bu ay tamamlanmasıyla sona erecek.

Çapları 50, derinlikleri ise 25 metreyi bulan kafeslerde doğal yemlerle beslenerek 2-3 kilogram ağırlığa ulaşan somon, ağlardan toplandıktan sonra “livar” adı verilen havuzlarla işleme tesislerine taşınıyor.

Tesislerde gramaj tasnifinin ardından talebe göre taze, dondurulmuş veya işlenmiş olarak iç ve dış pazara gönderilen Türk somonu, Karadeniz Bölgesi'ne önemli ekonomik girdi sağlıyor.

Özellikle kadın istihdamıyla dikkati çeken ve hasat sezonunda tam kapasite çalışan tesislerden yapılan ihracat, son 6 yılda 17 kat artarak geçen yıl 497 milyon dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ihraç edilen 23 bin 307 ton Türk somonu karşılığında 159 milyon 940 bin dolar gelir sağlandı.

Aynı dönemde Türk somonunun en büyük alıcısı 20 bin 200 ton ile Rusya Federasyonu olurken, bu ülkeyi Belarus, Japonya, Vietnam ve ABD izledi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Türk somonu yetiştirme ve işleme tesislerinde incelemelerde bulundu, devam eden hasat sezonuna ilişkin bilgi aldı.

Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin su ürünleri sektöründe Avrupa bölgesinde Norveç'ten sonra dünyada ikinci, tür açısından değerlendirildiğinde ise çipura ve levrekte birinci sırada yer aldığını söyledi.

Somon üretiminin Karadeniz Bölgesi'nde 6 yılda önemli rakamlara ulaştığını anlatan Kızıltan, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sahil bandında kurulan çok sayıdaki yeni çiftlikte somonun yanı sıra levrek de üretildiğini belirtti.

Kızıltan, Türkiye'nin somon ihracatında Norveç'e rakip hale geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'den geçen yıl 78 bin ton somon ihraç edildi. Trabzon'un da içinde olduğu bu bölgemizden yapılacak ihracatın Türkiye geneliyle beraber 100 bin tona ulaşmasını ve 650 milyon dolar geliri olmasını hedefliyoruz. Bunlar müthiş rakamlar, burada Trabzonlu üreticilerimizin çok büyük payı var. Hedefimiz bu sektörde 3-4 sene içerisinde 1 milyar dolar civarında ihracat rakamına ulaşmak."

Türk somonu üretiminin Karadeniz Bölgesi'nde istihdama önemli katkı sağladığını, firmaların ciddi vergiler ödediğine işaret eden Kızıltan, "Dolayısıyla şu anda bu sektörümüz Karadeniz Bölgesi'nde bizim göz bebeğimiz." dedi.

SIFIR ATIKLA ÜRETİM

Türk somonunda üretimi yıllık 200 bin ton seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini, bunu da sürdürülebilir bir anlayışla yapacaklarının altını çizen Kızıltan, sektörün halihazırda sıfır atıkla çalıştığını, balığın tüm atıklarının değerlendirildiğini ifade etti.

Rusya, Belarus, Japonya, Vietnam, ABD ve Kanada gibi gıda standartlarının çok yüksek olduğu ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Kızıltan, Türk somonunun Norveç somonundan besin değeri açısından daha zengin ve lezzetli olduğunu aktardı.

Kızıltan, Türk somonu üretiminin artmasıyla ithalatın yüzde 70 gerilediğine dikkati çekerek, Omega 3 ve protein açısından çok zengin olan somunun marketlerde uygun fiyatlarla satıldığını, iç pazarda da tüketimin artmasını beklediklerini kaydetti.

Bölgedeki işleme tesislerinde çalışanların yüzde 80'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Kızıltan, sağlanan ihracat başarısında Karadenizli kadınların payının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Recep Denizer de Trabzon merkezli 10 ilde deniz ve iç sularda somon üretimi yaptıklarını söyledi.

İhracatlarının yüzde 70'ini Rusya, geri kalanını ise Japonya, Vietnam ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelere gerçekleştirdiklerini belirten Denizer, yaklaşık 18 ayda Türk somonunda 116 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Gökkuşağı alabalığının, iç sularda kafeslerde 600 gram ağırlığa getirilip Karadeniz açıklarına taşındığı ve mayısta başlayan hasadın bu ay tamamlandığı belirtildi.
  • Türk somonu, doğal yemlerle beslenerek 2-3 kilogram arasına ulaştıktan sonra işleme tesislerine taşındı ve talebe göre taze, dondurulmuş veya işlenmiş olarak pazara sunuldu.
  • Türk somonu ihracatı, son 6 yılda 17 kat artarak geçen yıl 497 milyon dolara ulaştı ve yılın ilk 5 ayında 23 bin 307 ton somon ihraç edilerek 159 milyon dolarlık gelir sağlandı.
  • Su ürünleri sektöründe Türkiye, Norveç'ten sonra Avrupa bölgesinde ikinci sırada yer almakta ve somon üretiminde önemli rakamlar elde edildiği ifade edildi.

  • Türk somonu, sürdürülebilir bir anlayışla sıfır atıkla üretildiği ve iç pazarda tüketimin artması beklentileri olduğunu vurguladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin her yerine satıyorlar! Günde 3 tane yapıyorlarTürkiye'nin her yerine satıyorlar! Günde 3 tane yapıyorlar
Elektrikli aracı olanlar dikkat! 'Kasko poliçesine ekleyin' uyarısı 'Kritik'Elektrikli aracı olanlar dikkat! 'Kasko poliçesine ekleyin' uyarısı 'Kritik'

Anahtar Kelimeler:
somon İhracat üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı"

Survivor'dan ne kadar kazandığını açıkladı! "Dolar o zamanlar 1 liraydı"

Baraj aşıldı! 11'den 15'e çıktı... Tercihler değişti

Baraj aşıldı! 11'den 15'e çıktı... Tercihler değişti

İlgi büyük! Mühendisliği bırakıp babaannesinden kalan tarlada kurdu

İlgi büyük! Mühendisliği bırakıp babaannesinden kalan tarlada kurdu

Çocukken ustasının bir sözüyle o işe yöneldi

Çocukken ustasının bir sözüyle o işe yöneldi

'Getirisi oldukça iyi, tavsiye ederiz' 2 yıl önce başladılar!

'Getirisi oldukça iyi, tavsiye ederiz' 2 yıl önce başladılar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.