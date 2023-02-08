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Karayolu kapandı, araç taşıyan dev gemiler devrede! Deprem bölgesine yardım için yola çıktılar

08.02.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz gün yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde ikinci gün geride kalırken, bölgede yaraları sarmak için tüm türkiye seferber oldu. Depremde hasar gören karayolları yardımların bölgeye ulaşımını zorlaştırırken devreye araba ihracatında kullanılan dev Ro-Ro gemileri girdi. Denizyolu taşımacıları yardım malzemeleri yüklü olarak bölgeye yönlendirdi.

Karayolu kapandı, araç taşıyan dev gemiler devrede! Deprem bölgesine yardım için yola çıktılar

Karayolunda depremin yarattığı hasar ve hava muhalefeti nedeniyle birçok yolun kapanması, denizyolu alternatifini gündeme getirdi. Danimarkalı DFDS ve Ulusoy, olağan dönemde Türkiye ile İtalya arasında ihracat seferleri için kullandıkları Ro-Ro gemilerini deprem bölgesine yardım taşımak için seferber etti.

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre Pergamon Seaways isimli Ro-Ro gemisi Pendik’ten Pendik’ten deprem bölgesine gitmek için harekete geçti. Yardım malzemelesi taşıyacak gemi AFAD ve İstanbul Liman Başkanlığı’nın onayını aldı. 300 TIR taşıma kapasitesine sahip gemi yapılacak seferde, belediyelerin yanı sıra İTO Lojistik Komitesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nden (UTİKAD) gelen araçları ve yardım malzemelerini taşıyor. Ancak gemi ile sadece TIR değil iş makinaları ve vinç de bölgeye gönderiliyor. Geminin 1,5 günde Hatay’a ulaşması planlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda ikinci bir geminin deprem bölgesine gönderilmeye hazır olduğu ifade edildi.

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Öte yandan bir başka Türk şirketi de gemilerini deprem yardım çalışmaları için seferber etti. Şirket, Çeşme’deki Liman’dan Ulusoy 5 isimli gemisi ile ücretsiz olarak İskenderun’a taşıyacağını duyurdu. Bu gemi ise 120 TIR kapasitesine sahip. Gemiyle sadece TIR değil iş makinaları da taşınacak.

AFET LOJİSTİK ÜSSÜ KURULDU

Tüm bunların yanı sıra Denizcilik Sektörü Afet Lojistik Üssü kuruldu. Böylece yoğun ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların bölgeye ulaştırılacağı ifade edildi. Bölgeye göderilmek üzere Ritim Sokak. No:33, 34935 Sultanbeyli/ İstanbul adresinde her tür kıyafet, gıda maddesi, bebek ve çocuk eşyası, yetişkinler için mont, battaniye, soba ve diğer tüm gereçler toplanarak koliler kabul edilmeye başlanacak. Ayrıca maddi tüm yardımlar da kabul edilecek.

DEMİRYOLU İŞLETMECİLERİNDEN BAKANLIĞA ‘YARDIMA HAZIRIZ’ MESAJI

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na yazı göndererek, her türlü yardıma hazır olduğunu duyurdu. Yazıda özetle, “Yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden üzmüştür. Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak ihtiyaç halinde, deprem felaketinin gerçekleştiği il ve ilçelerde, üyelerimize ait demiryolu ekipmanların bulunduğu istasyonlarda, yükleme ve elleçleme hizmetleri ile göreve hazırdır” ifadelerine yer verildi.

BAZI RAYLARDA DA HASAR MEYDANA GELDİ

Diğer yandan, demiryolu taşımacılığı karayoluna önemli bir alternatif olarak görülürken, deprem nedeniyle bazı raylarda hasar meydana geldiği bildirildi. Bu nedenle demiryolu da yeterince aktif kullanılamıyor. EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre, TCDD sadece AFAD üzerinden gelen yardımlar için vagon tahsis ediyor. AFAD’dan bağımsız gelen yardım taleplerine vagon tahsis edilmiyor.

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DİĞER LİMANLAR RO-RO’LAR İÇİN UYGUN HALE GETİRİLDİ

Depremin yaşandığı bölgedeki en büyük limanlardan biri olan Limakport’ta önceki gün çıkan yangının büyümesi nedeniyle limanın faaliyetleri neredeyse tamamen durdu. Bu nedenle bölgeye gidecek Ro-Ro gemileri için alternatif limanlar devreye alındı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, dernek ve üyeleri olarak Taşucu’ndan İskenderun’a kadar tüm limanları depreme yardım çalışmaları için seferber ettiklerini ifade etti. Depremin en yoğun hissedildiği Hatay’da bölgedeki diğer limanlar, Ro-Ro’ların yanaşabilmesi için uygun hale getirildi. Torosport Ceyhan, Assan Limanı, OYAK İsdemir bu limanlar arasında. Ancak bu limanlar şehir dışında olduğu için öncelik yine Limakport’un Ro-Ro terminaline verilecek. Yola çıkan gemilerin bölgeye ulaşması 1.5 günü bulacağı için yangının son durumuna göre yanaşma yerine karar verilecek.

İBB, İKİ GEMİYİ YARDIM İÇİN ONARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de deprem bölgesine yardım etmek için denizyolunu devreye alma hazırlığı yapıyor. EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulunan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Osman Gazi ve Orhan Gazi feribotlarını depreme yardım faaliyetlerinde için onardıklarını söyledi. İhtiyaç halinde bu gemilerin de bölgeye yardım malzemesi taşıması hedefl eniyor. İDO’dan alınan bu gemiler, çalışamaz durumdaydı. Dedetaş, şimdilik yardımları Ro-Ro gemisi ile göndereceklerini gerek duyulması halinde kendi gemilerini devreye sokacaklarını söyledi.


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