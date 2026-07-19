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Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz?

Kargonuzu heyecanla teslim alırken kutunun ezik, yırtık ya da içindeki ürünün kırık çıkması kuşkusuz çok can sıkıcı bir durum. Ancak böyle bir durumda paniğe kapılmanıza gerek yok. Tüketici olarak sahip olduğunuz hakları bilir ve doğru adımları atarsanız mağduriyetinizi büyük ölçüde giderebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz?

İşte kargonuz hasarlı geldiyse kullanabileceğiniz haklar ve dikkat etmeniz gereken detaylar. 👇

Teslimat sırasında kargoyu açıp kontrol etme hakkınız var.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 1
Kargocu kapıda sabırsızca ayağını yere vuruyor olsa bile o paketi açıp içine bakmak sizin en doğal hakkınız. Şayet kutuda ezilme, yırtılma veya ıslanma görüyorsanız süreci hemen orada başlatmanız gerekiyor. Ürünün içini görmeden sadece dış kutuya bakıp teslim alırsanız sonradan işin yokuşa sürebilme ihtimali oluşuyor . Bu yüzden görevlinin gitmesine izin vermeden hemen gözlerinin önünde incelemeyi başlatmalısınız.

Hasar tespit tutanağı tutturma yetkisine sahipsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 2

Eğer paketi açtığınızda içindeki ürünün hasar gördüğünü fark ettiyseniz anında hasar tespit tutanağı hazırlatmalısınız. Kargo görevlisi bu tutanağı tutmakla yükümlü ve yasal olarak böyle bir zorunluluğu var. Tutanak, sizin bu hasarı kargo sürecinde yaşadığınızın en büyük ve en resmi kanıtı sayılıyor. Bu belge olmadan haklılığınızı ispat etmek sonradan zor olacaktır. Görevli yan çizmeye çalışırsa teslim almayacağınızı açıkça belirtmekten çekinmeyin.

Hasarlı gelen paketi teslim almayı reddedebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 3

Kutunun daha dışından bile içindeki facia belli oluyorsa o kargoyu hiç teslim almama ve doğrudan kapıdan geri gönderme hakkınız var. Hasar tespit tutanağını tuttuktan sonra ürünü kargo görevlisine iade edip paketle vedalaşabilirsiniz. Bu durumda kargo firması paketi doğrudan gönderici firmaya geri taşımak zorunda kalacak. Hem böylece hasarlı malın sorumluluğunu kendi üzerinize almamış ve evinize sokmamış olursunuz. Süreç sizin adınıza çok daha rahat ilerler.

Siparişi tamamen iptal edip paranızı geri isteyebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 4

Tüketici Kanunu size bu süreçte sözleşmeden dönme yani siparişi tamamen iptal etme hakkını sunuyor. Ürün hasarlı geldiyse satıcı firmaya ulaşıp paranızı kuruşu kuruşuna iade etmelerini talep edebilirsiniz. Satıcı, ürünün size sağlam ulaşmasından birinci derecede sorumlu olan taraf. Haliyle bu sebepten kargo firmasıyla yaşanan sorunlar sizi bağlamaz ve paranızı geri alabilirsiniz. İade süreci başladığında yasal süre içinde paranız hesabınıza aktarılmak zorunda.

Ürünün hasarsız yenisi ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 5

Gelen ürün indirimden kaptığınız veya çok uzun süredir beklediğiniz bir şeyse paradan vazgeçip yenisini istemek en mantıklısı. Satıcı firmaya durumu hasar tutanağı ile bildirerek malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Firma stoklarında ürün mevcut olduğu sürece size yenisini göndermekle yükümlü. Kargo hasarı yüzünden mağdur olduğunuz için bu değişim sürecinde sizden ekstra bir kargo ücreti de talep edemezler.

Hasar oranında indirim isteyip ürünü tutmayı seçebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 6

Bazen hasar ürünün kullanımına engel olmayacak kadar küçük veya sadece kozmetik bir kusurdan ibaret olabiliyor. Bu tarz durumlarda ürünü geri göndermekle uğraşmak yerine satıcıdan fiyatta indirim talep etme hakkınız bulunuyor. Ayıp oranında bedel indirimi olarak bilinen bu hak sayesinde ürünü daha ucuza kapatmış oluyorsunuz. Satıcıyla anlaşarak hasarın yarattığı değer kaybı kadar bir tutarı geri alabilirsiniz. Hem sizin işiniz görülür hem de lojistik süreçlerle bir daha uğraşmazsınız.

Ürünün ücretsiz şekilde tamir edilmesini isteyebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 7

Eğer hasar gören ürün kolayca tamir edilebilecek bir parçaya sahipse ücretsiz onarım hakkını devreye sokabilirsiniz. Bu hakkı seçtiğinizde satıcı, üretici veya ithalatçı firma ürünü sizin için tamamen ücretsiz olarak tamir etmek zorunda. Ekseriyetle mobilya veya beyaz eşya gibi büyük hacimli kargo gönderilerinde bu yöntem daha çok tercih ediliyor. Tamirat esnasında oluşacak tüm işçilik ve parça masrafları tamamen karşı tarafa ait oluyor.

Paketi sonradan açsanız bile durum tespit tutanağı isteyebilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 8

Kargoyu kapıda kontrol edemediyseniz ve görevli gittikten sonra hasarı fark ettiyseniz de her şey bitmiş sayılmıyor. Durumu fark eder etmez hiç zaman kaybetmeden en yakın kargo şubesine giderek durum tespit tutanağı tutulmasını istemelisiniz. Genellikle kargoyu teslim aldıktan sonraki ilk birkaç saat içinde şubeye başvurmalısınız. Kutunun ve hasarlı ürünün fotoğraflarını çekmek de elinizi güçlendirecektir. Kargo şirketi hasarı kendi süreçlerinde yaptığını kabul ederse tazmin süreci başlar.

Mesafeli sözleşmelerdeki 14 günlük cayma hakkını kullanabilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 9

Kargo hasarı konusunu hiç karıştırmadan doğrudan internetten alışverişin size verdiği genel hakkı da kullanmayı seçebilirsiniz. İnternetten alınan ürünlerde hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkınız yasal olarak bulunuyor. Ürünü kargo hasarı tartışmalarına girmeden doğrudan bu cayma hakkı kapsamında iade kodunuzla geri gönderebilirsiniz.

Uyuşmazlık durumunda Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

Kargo Hasarlı Geldiyse Hangi Haklarınızı Kullanabilirsiniz? 10

Kargo firması suçu satıcıya atıyor, satıcı ise kargoyu suçluyor ve siz ortada kaldıysanız tek çözüm hakem heyetine başvurmak. Elinizdeki hasar tutanağı, ürün fotoğrafları ve fatura ile e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetine tamamen ücretsiz başvurabilirsiniz. Belirli bir parasal sınıra kadar olan tüm alışveriş mağduriyetlerinde bu heyetin verdiği kararlar bağlayıcı nitelik taşır. Süreç birkaç ay sürebilir ama haklıysanız paranızı veya hakkınızı söke söke almanızı sağlar.

Haklarınızı korumayı ihmal etmeyin.

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