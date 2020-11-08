Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışların büyük bir dolandırıcılık mecrası haline geldiğini, internetten alışveriş yapan vatandaşların kapıda ödeme yapmasının oluşacak mağduriyetin önüne geçeceğini aktardı. İnternet üzerinden yapılan satışlarda banka havalesiyle ödeme yapılmaması uyarısında bulunan Şahin, “Tüketicilerimizin en çok yaşadığı sorunların başında uzaktan satışlar geliyor. Bu satışlarda maalesef daha sonra muhatap bulunamıyor. Bu durumda da tüketici psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor. Tüketicilere bu konuda püf noktası olacak bir uyarımız var. Kesinlikle uzaktan satışlarda internet üzerinden, banka havalesi üzerinden ödeme yapmayın. Ödemeleri sadece kapıda yapacağınız şekilde söyleyin. Neden bunu söylüyoruz, çünkü muhatabı bulamadığımız zaman parayı vermiş olduğumuz kargo şirketi muhatabımız haline gelir ve biz bir sorun yaşadığımızda ödeme yaptığımız parayı kargodan alırız. Şu anda elimizde birçok emsal karar var. Özellikle Talas Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’ni vermiş olduğu kararlardan dolayı tebrik ediyorum. Şu anda tüketici muhatabına ulaşamadığı zaman uzaktan satışlarda o bedeli direkt kargodan alıyor. Fakat dikkat etmemiz gereken şey cayma süresini geçirmeden muhatabımıza iletmemiz. 14 gün olan süreyi geçirmeden, ‘uzaktan satıştan vazgeçtik, istediğimiz ürün gelmedi’ diye hakem heyetine başvurup kargodan bu bedeli alabiliriz. Çünkü şu anda yüz binlerce insan muhatap bulamadığı için bedelini geri alamıyor. Uzaktan satışlar çok büyük bir dolandırıcılık mecrası haline geldi. Başıboş ve denetimsiz bir şekilde birçok insanın mağdur edildiğine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.