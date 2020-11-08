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Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışla yapılan alışverişte mağdur olan vatandaşların hakem heyetine başvurarak kargodan bedelini alabileceklerini söyledi.

Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışların büyük bir dolandırıcılık mecrası haline geldiğini, internetten alışveriş yapan vatandaşların kapıda ödeme yapmasının oluşacak mağduriyetin önüne geçeceğini aktardı. İnternet üzerinden yapılan satışlarda banka havalesiyle ödeme yapılmaması uyarısında bulunan Şahin, “Tüketicilerimizin en çok yaşadığı sorunların başında uzaktan satışlar geliyor. Bu satışlarda maalesef daha sonra muhatap bulunamıyor. Bu durumda da tüketici psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor. Tüketicilere bu konuda püf noktası olacak bir uyarımız var. Kesinlikle uzaktan satışlarda internet üzerinden, banka havalesi üzerinden ödeme yapmayın. Ödemeleri sadece kapıda yapacağınız şekilde söyleyin. Neden bunu söylüyoruz, çünkü muhatabı bulamadığımız zaman parayı vermiş olduğumuz kargo şirketi muhatabımız haline gelir ve biz bir sorun yaşadığımızda ödeme yaptığımız parayı kargodan alırız. Şu anda elimizde birçok emsal karar var. Özellikle Talas Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’ni vermiş olduğu kararlardan dolayı tebrik ediyorum. Şu anda tüketici muhatabına ulaşamadığı zaman uzaktan satışlarda o bedeli direkt kargodan alıyor. Fakat dikkat etmemiz gereken şey cayma süresini geçirmeden muhatabımıza iletmemiz. 14 gün olan süreyi geçirmeden, ‘uzaktan satıştan vazgeçtik, istediğimiz ürün gelmedi’ diye hakem heyetine başvurup kargodan bu bedeli alabiliriz. Çünkü şu anda yüz binlerce insan muhatap bulamadığı için bedelini geri alamıyor. Uzaktan satışlar çok büyük bir dolandırıcılık mecrası haline geldi. Başıboş ve denetimsiz bir şekilde birçok insanın mağdur edildiğine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sipariş edilen üründe sorun olduğu takdirde vatandaşların hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, “Tüketici bir ürünü görselde görüyor. Güzel bir ürün, fiyatı da uygun olunca siparişini veriyor fakat ödemeyi yapmadan kargo çalışanı paketi tüketiciye vermiyor. Ödemeyi yapıp paketi açtığında sıkıntı başlıyor. Bir ceket istemişse kumaş parçası geliyor, gömlek istemişse atlet geliyor ya da oyuncak. 42’nin üzerinde şehirde belediyenin yardım kutularına atılan ürünlerden olduğunu çok iyi biliyoruz. İnsanların ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı konduğunu zannettiği bu kutular belediyenin değil ama belediyenin görüntüsü verilerek duyguları ile oynandığını, özel firmalar o kutulara atılan ürünleri insanlara uzaktan satış marifetiyle paraya çevirip satıyorlar. Bize gelen başvurularda tüketiciler bu mağduriyeti yaşayınca biz ödemeyi kargoya yapıp yapmadığını soruyoruz. Bize gelen bu emsal kararlarda ayakkabı var, gömlek var, elbise var, terlik var, çanta var, yani istenilen fotoğrafta güzel bir görsel ama gelen eski ya da farklı bir ürün. Daha ucuz bir ürün, bir kumaş parçası. Hakem heyetine başvurulunca kargonun ödemesi kararı verildi. Kargo ödeme makbuzuyla beraber hakem heyetlerine başvuran tüketiciler bu bedeli geri alırlar” dedi.

İHA

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