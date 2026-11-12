FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 523 bin 113 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 4 bin 708 tona ulaştı.

Kars Harakani Havalimanı 10 ayda 523 bin yolcuya hizmet verdi

Kars'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Harakani Havalimanı, 2026 yılında yolcu ve uçak trafiğiyle dikkat çekti. Havalimanında ekim ayında 49 bin 103 yolcuya hizmet verilirken, 327 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı ay içerisinde taşınan yük miktarı 376 ton olarak kayıtlara geçti.

"10 AYDA YARIM MİLYONU AŞKIN YOLCU"

Kars Harakani Havalimanı'nın 2026 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık verileri de açıklandı. Buna göre, söz konusu dönemde toplam 523 bin 113 yolcu havalimanını kullandı. Aynı süreçte 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşirken, yolcu ve kargo taşımacılığı kapsamında toplam 4 bin 708 ton yük taşındı.

DHMİ tarafından açıklanan rakamlar, Kars'ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koyarken, havalimanının kent içi ve şehirler arası ulaşımda üstlendiği önemli rolü de gözler önüne serdi.

"EKİM AYINDA 49 BİN YOLCU"

Ekim ayı verilerine bakıldığında ise Harakani Havalimanı'nda 49 bin 103 yolcuya hizmet sunulduğu görüldü. Bir ay içerisinde gerçekleşen 327 uçak trafiğiyle hava ulaşımı sürerken, 376 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi.

Özellikle Kars'ın turizm potansiyeli, ticari faaliyetleri ve bölgesel ulaşım ağı açısından önemli bir konumda bulunan Harakani Havalimanı, yılın geride kalan 10 ayında yüz binlerce yolcuyu ağırladı.

DHMİ’nin açıkladığı veriler, Kars'ın hava ulaşımındaki yoğunluğunu ortaya koyarken, Harakani Havalimanı'nın kentin ulaşım altyapısındaki önemini bir kez daha gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında ters köşe! Gözler Fed'in kararındaAltın fiyatlarında ters köşe! Gözler Fed'in kararında
'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar'30 yıl sonra böyle bir bolluk yaşıyoruz' diyerek tonlarcasını bedava dağıttılar

Anahtar Kelimeler:
Kars havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.