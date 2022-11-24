Karşılıksız 5.250 TL verilecek: Ödemeler her ay yapılacak! Başvurular başladı...

Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla çeşitli kurumlardan burs ya da kredi ödemeleri sağlanıyor. KYK başvuruları bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erdi. Binlerce öğrenci KYK başvurularının sonuçlarını beklerken, vakıf burs başvuruları da başladı. Öğrencilere 5.250 TL ödenecek. İşte ayrıntılar...

5.250 TL VERİLECEK

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvuruları başladı. Başvurular 30 Kasım'a kadar alınacak. Burs başvuruları, VGM'nin internet adresi üzerinden alınacak.

Burs başvurusu yaparken, başvuru formunda verilecek bilgiler değerlendirilecek. Başvuru formunda yazan bilgilerin doğruluğu tespit edilemezse, o başvuru iptal edilecek. Başvuru yaparken girilen bilgiler, başvuru süreci sona erene kadar güncellenebilecek.

Başvurusu değerlendirilen adaylardan Bölge Müdürlükleri tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu nedenle başvuruda verilen iletişim bilgilerinin kesinlikle doğru olması gerekir.

Önlisans ve lisans öğrencilerine, 'Yükseköğrenim Bursu' adı altında toplamda 5.250 TL ödenecek. Ödemeler her ay 650 TL olarak yapılacak ve karşılıksız olacak.



