FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Kart bilgisi ve ücret' uyarısı: MHRS'den randevu alanlar dikkat

Son günlerde vatandaşları hedef alan "sahte MHRS" dolandırıcılığı vakalarının yaşanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü uyarıda bulundu. Sahte internet siteleri ve asılsız "randevu cezası" iddialarıyla vatandaşlardan para ve kart bilgisi talep edildiğine dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, "Asla kart bilgilerinizi paylaşmayın, ücret ödemeyin" dedi.

'Kart bilgisi ve ücret' uyarısı: MHRS'den randevu alanlar dikkat

Son dönemde vatandaşları hedef alan Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Bekir Şahin, MHRS ve ALO 182 üzerinden yapılan randevu, iptal ve değişiklik işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Kart bilgisi ve ücret uyarısı: MHRS den randevu alanlar dikkat 1

"MHRS HİÇBİR ŞEKİLDE KART BİLGİSİ VEYA ÖDEME TALEP ETMEZ"

Dolandırıcıların arama motorlarında reklam vererek MHRS ve e-Devlet’in birebir kopyası olan sahte internet sitelerini vatandaşların karşısına çıkardığını ifade eden Şahin, bu sitelerde çeşitli bahanelerle ödeme talep edildiğini belirtti. Şahin, "Sağlık Bakanlığımızın bu konuda net kuralları var. MHRS ve ALO 182 üzerinden yapılan randevu, iptal veya değişiklik işlemleri tamamen ücretsizdir. Sistem hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan kart bilgisi veya ödeme talep etmez" dedi.

Kart bilgisi ve ücret uyarısı: MHRS den randevu alanlar dikkat 2

"RANDEVUYA GİTMEYENE PARA CEZASI UYGULANMIYOR"

Dolandırıcıların vatandaşları "Geçmişte randevunuza gitmediğiniz için idari para cezanız var, ödemeden yeni randevu alamazsınız" şeklindeki asılsız ifadelerle kandırmaya çalıştığını dile getiren Şahin, randevuya gitmeme durumunda uygulanan yaptırımın para cezası olmadığını vurguladı. Şahin, "Alınan randevuya gelinmemesi durumunda Bakanlık tarafından yalnızca ilgili branşa 15 gün randevu kısıtlaması uygulanır. Bu kısıtlama için asla para veya idari para cezası istenemez" diye konuştu.

"SPONSORLU BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN"

Vatandaşların MHRS işlemlerini gerçekleştirirken internet adresini kontrol etmeleri gerektiğini belirten Şahin, "İnternet tarayıcısında adres çubuğunun kesinlikle ‘https://www.mhrs.gov.tr’ olduğundan emin olunmalı. Arama motorlarında çıkan ‘sponsorlu’ veya ‘reklam’ bağlantılarına tıklanmamalı" şeklinde konuştu.
İşlemler için resmi uygulama mağazalarından indirilen MHRS veya e-Nabız uygulamalarının tercih edilmesini isteyen Şahin, randevu işlemleri için vatandaşlardan kesinlikle ücret talep edilmediğinin altını çizdi.

"KART BİLGİLERİNİ VERDİYSENİZ BANKANIZI HEMEN ARAYIN"

Vatandaşların resmi olmayan numaralardan yapılan aramalara da itibar etmemesi gerektiğini söyleyen Şahin, dolandırıcıların randevu bahanesiyle vatandaşlardan havale veya EFT talep edebildiğini belirtti. Şahin, "Eğer yanlışlıkla sahte bir siteye kart bilgileri girildiyse vatandaşlarımızın hemen bankalarını arayıp kartlarını iptal ettirmeleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da siber suçlarla mücadele birimlerine suç duyurusunda bulunmaları hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için MHRS işlemlerinde yalnızca resmi kanallara itibar etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları negatif seyrediyorAvrupa borsaları negatif seyrediyor
Seyir halindeki aracın arka aksı ve tekerleri koptu! Türkiye'de de satışı varSeyir halindeki aracın arka aksı ve tekerleri koptu! Türkiye'de de satışı var

Anahtar Kelimeler:
MHRS Ceza para cezası ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını neden kapattı! Sebebini ilk defa açıkladı

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.