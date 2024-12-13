Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti! Birçok işletme bunu yapıyor... Nakit ödemede indirim dönemi

Ekonomik alanda yaşanan gelişmeler birçok alışılmış durumu değiştirmeye başladı. Bu alışveriş düzenine de yansıdı. Bankaların kredi kartı işlemlerindeki yüksek komisyon oranları, esnafı nakit ödemeye yöneltti. Kartla yapılan alışverişlerde karlarının düştüğünü belirten esnaf, çareyi komisyon uygulamasında buldu.

YÜZDE 10 İLA 15 ARASI İNDİRİM

Bazı esnaflar nakit ödemede yüzde 10 ila 15 arasında indirim uygulaması yapmaya başladı. Eskiden kıyafet ya da eşya alırken karşılaşılan bu durum lokantalarda bile tüketicinin karşısına çıkmaya başladı.

"NAKİTTE KALMAK DAHA AVANTAJLI"

Konuyla ilgili olarak Ekol TV'ye değerlendirmelerde bulunan ekonomist Nazlı Sarp, "Esnaf olduğunuzu düşünün. Almış olduğunuz malzemeyi eğer siz peşin alırsanız daha indirimli alıyorsunuz. Vadeli alırsanız bunun üzerine faiz ödemesi yapıyorsunuz. Böyle olunca da nakitte kalmak daha avantajlı" dedi.

"KÜÇÜK BİR ESNAF İÇİN YÜZDE 4 KOMİSYON ÇOK YÜKSEK"

Ortalama 45 günlük vadelerin olduğunu söyleyen Sarp, "Yüzde 4'e varan komisyonlar kesiliyor. Küçük bir esnaf için yüzde 4 komisyon çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"FİYATIN İÇERİSİNE DAHİL ETMEYE BAŞLADILAR"

Bu durum komisyona göre fiyat ayarlamasını gündeme getirirken, Sarp konuyla ilgili olarak "Burada komisyon alıyormuş gibi ekstradan karta gözükmesin diye fiyatın içerisine dahil etmeye başladılar" dedi.

Banka ve esnaf arasında yaşanan bu durumun tüketici üzerinden giderilmeye çalışılması ise farklı tartışmaları da beraberinde getiriyor.