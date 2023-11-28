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KASIM AYI 2023 ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Kasım ayı beklentisi ne yönde? Gözler o tarihte!

28.11.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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Kasım ayı enflasyon beklentisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz aya ilişkin rakamları yayımlayacak. Aralık ayına kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...

KASIM AYI 2023 ENFLASYON ORANI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Kasım ayı beklentisi ne yönde? Gözler o tarihte!

Kasım ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından Aralık ayının ilk haftası açıklanacak. Bilindiği üzere Ekim ayına yönelik açıklama Kasım ayının başında yapılmıştı. Ekim'de yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3,43 olarak belirtildi. Aralık ayı yaklaşırken 2023 Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi internette araştırılıyor. İşte merak edilenler...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı her ayın 3'ünde TÜİK tarafından yayımlanıyor. Fakat 3 Aralık tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle açıklamanın 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon oranı yüzde 0

2023 KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Yıllık enflasyon beklentileri:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir."

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

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