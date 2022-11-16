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Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

16.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son aylarında faiz toplantıları önem taşıyor. FED faiz toplantısıyla beraber Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği de merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı kasım ayında gerçekleştirilecek. Peki kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalara yön verecek Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay, Merkez Bankası toplantısında alınan karar sonucunda faiz 150 baz puan düşürülmüş ve yüzde 10,5 seviyesine çekilmişti.. Peki kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2022 MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB faiz toplantısında politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 10,5 seviyesine çekildi. Kararın ardından yapılan PPK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır.”

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Toplantının ardından, 14 Aralık saat 21.30'da FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz toplantı

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