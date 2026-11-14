Kasım indirimden alışveriş yapanlar için uyarı: Sahte ürüne dikkat

Kasım ayının başlamasıyla birlikte indirimler peş peşe geliyor ama kozmetik ürün satın alırken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o indirimler sahte ürün riskini de beraberinde getiriyor.

Kozmetik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Arslan, "Kampanyaların çok hız kazandığı dönemlerde bazı riskleri de beraberinde getiriyor: Alerjik reaksiyonlar, cilt tarişi, göz sağlığındaki bir takım problemler, ağır metal maruziyetleri..." ifadelerini kullandı.

SAHTE ALIŞVERİŞ TUZAĞI

Show TV'nin haberine göre; Tek sorun sadece sahte ürün de olmuyor. Tüketiciler sahte alışveriş sitelerinin tuzağına da düşebiliyor.

97 ÜRÜNÜN 57'Sİ UYGUNSUZ BULUNMUŞTU!

Sağlık Bakanlığı'nın yılın 3. çeyreğinde yaptığı denetimlerde incelenen 97 kozmetik ürünün 57'si uygunsuz bulunmuştu. Uzmanlar özellikle de indirim dönemlerinde yalnızca fiyat odaklı kozmetik alışverişi yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

"MUTLAKA BARKODU OKUTUP BAKSINLAR"

Kozmetik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Arslan, bu alışverişler ile ilgili alınması gereken önlemi anlattı. Arslan, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ürün takip sistemi var.Bu sistemi ürünün barkotunu okutarak ÜTS sisteminde kayıtlı olup olmadığına bakabilirler." dedi.

YAPAY ZEKAYA SORAN DA VAR

Ürünü sorgulamak bir yana içeriğini okumak da önem taşıyor. Kimi vatandaş içeriklerine bakıp alerjisi olmayan ve fazla koruyucu içermeyen şeyleri almaya çalışıyor kimi de içeriğini genelde yapay zekaya soruyor.