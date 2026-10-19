Kastamonu’da Eylül ayında 646 konut, 58 işyeri satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Kastamonu genelinde 646 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 20 adet arttı.

KASTAMONU MERKEZİN PAYI YÜZDE 54,0 OLDU

Kastamonu Merkez ilçesinde Eylül ayında 349 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 54,0 oldu. Eylül ayında Kastamonu genelinde toplam 58 adet iş yeri satılmış olup bunların 10’u ilk el satış, 48’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 87 ADET OLDU

Eylül ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 87 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre 5 adet arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 34 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 53 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

DİĞER KONUT SATIŞLARI 559 ADEDE YÜKSELDİ

Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 15 adet artarak 559 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,5 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI 324 ADEDE ÇIKTI

Eylül ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 98 adet artarak 324 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 50,2 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 322 ADET OLDU

Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 78 adet azalarak 322 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır