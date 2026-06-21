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Kavaklı’da buğday hasadı dualarla başladı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde 2026 buğday hasadı dualarla başladı. Çiftçiler bereketli ve verimli bir sezon bekliyor.

Kavaklı’da buğday hasadı dualarla başladı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde 2026 yılı buğday hasadı, üreticilerin ve vatandaşların dualarıyla başladı. Hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisiyle bir araya gelen üreticiler, yapılan duaların ardından biçerdöverleri tarlalara soktu. Yeni sezonun kazasız, bereketli ve bol verimli geçmesini dileyen üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almayı umut ettiklerini ifade etti.

BEREKET İÇİN ELLER SEMAYA AÇILDI

Hasat öncesinde gerçekleştirilen programda, ürünlerin bereketli olması, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezon boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dua edildi. Programın ardından ilk biçim gerçekleştirilerek 2026 yılı buğday hasadı resmen başladı.

Kavaklı’da buğday hasadı dualarla başladı 1

ÇİFTÇİLERİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Kavaklı köyündeki çiftçisi, bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, elde edilecek ürünlerin hem ülke ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

HASAT DİĞER KÖYLERE DE YAYILACAK

Tarımın önemli merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasadının önümüzdeki günlerde diğer köylerde de hız kazanması bekleniyor.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
buğday Edirne hasat
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