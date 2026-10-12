Kayseri’nin 73 yıllık tekstil devi kapılarına kilit vuruyor! Kapanış süreci başladı

Kayseri’de 1953’ten bu yana üretim faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Mensucat, bugün itibarıyla tesislerini kapatarak çalışanlarının iş sözleşmelerini sona erdirmeyi planlıyor. Şirketin açıkladığı takvimde, çalışanların yasal alacaklarının ödenmesi için son tarih 7 Kasım olarak belirlendi.

Kapanış kararıyla birlikte çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları başta olmak üzere hak edişlerinin ne zaman ödeneceği de gündeme geldi. Şirket yönetiminin çalışanlara ilettiği bilgilendirmede, iş sözleşmelerinin bugün sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi.

TÜM YASAL ALACAKLAR İÇİN 7 KASIM TARİHİ

Şirketin planlamasına göre kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacaklar, en geç 7 Kasım 2026’ya kadar çalışanların banka hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin peşin ve tek seferde yapılması hedefleniyor.

Ancak ödemelerin tamamlandığını doğrulayan kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle 7 Kasım 2026 tarihi, gerçekleşmiş bir ödeme olarak değil, şirketin duyurduğu takvim kapsamında değerlendiriliyor. Çalışanların hak edişlerinin hizmet süreleri ve ücretleri dikkate alınarak hesaplanması, ödeme dökümlerinin de kendilerine verilmesi öngörülüyor.

ÇALIŞANLARA EK DESTEK PAKETİ HAZIRLANIYOR

Orta Anadolu Mensucat yönetimi, yasal ödemelerin yanı sıra çalışanları ve ailelerini kapsayacak ayni ve nakdi destek paketi üzerinde de çalıştığını bildirdi. Söz konusu desteğin hangi koşullarda sunulacağı, tutarının ne olacağı ve ne zaman uygulanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Ek destek paketinin ayrıntılarının açıklanması, kapanış sürecinden etkilenen çalışanlar açısından takip edilecek başlıca konular arasında yer alıyor.

KAYSERİ SANAYİSİNDEKİ KÖKLÜ TESİS KAPANIYOR

1953 yılından bu yana Kayseri’de faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat’ın kapanması, kentin sanayi geçmişinde önemli bir yere sahip şirketlerden birinin üretim faaliyetlerini sonlandırması anlamına geliyor. Gelişme, tekstil sektöründe giderek daha fazla öne çıkan maliyet baskısı ve rekabet sorunlarını da yeniden gündeme getirdi.

Önümüzdeki dönemde sürecin seyrini, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacaklarının belirtilen takvim doğrultusunda ödenmesi ve yönetimin duyurduğu ek destek paketinin kapsamına ilişkin açıklamalar belirleyecek.