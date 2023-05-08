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Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başladı mı, ne zaman? Kayseri Şeker Fabrikası kaç lot verir, hangi bankalar? Halka arz oluyor!

08.05.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker Fabrikası halka arzın başlayıp başlamadığı, kaç lot vereceği ve hangi bankalarda olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz oluyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başladı mı, ne zaman? Kayseri Şeker Fabrikası kaç lot verir, hangi bankalar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz başladı mı, ne zaman? Kayseri Şeker Fabrikası kaç lot verir, hangi bankalar? Halka arz oluyor!

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz tarihleri merak konusu oldu. Talep toplama süreci tamamlandıktan sonra da halka arz sonuçları açıklanacak. Halka arz takvimi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Borsa İstanbul yatırımcıları Kayseri Şeker Fabrikası kaç lot verir detaylarını sorguluyor. İşte Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ile ile ilgili detaylar...

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz 10 Mayıs itibariyle başlayacak. SPK'dan halka arz onayı alanKayseri Şeker Fabrikası'nın talep toplama aşaması 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI KAÇ LOT VERİR, HANGİ BANKALAR?

Kayseri Şeker Fabrikası 106,000,000 Lot veriyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Kayseri Şeker Fabrikası hisse kodu KAYSE olarak açıklandı.

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halka arz edilecek hisseler

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