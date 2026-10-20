KDK, İŞKUR'a tavsiye kararı verdi: İşsizlik ödeneğinde yeni hesap

İŞKUR'un 2 iş yerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştireceği öğrenildi. Söz konusu gelişmede, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), İŞKUR'a tavsiye kararı verdiği kaydedildi.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; 2 ayrı iş yerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin her 2 iş yerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalamanın esas alınarak hesaplama yapılmasından şikayetçi oldu.

İŞKUR DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

KDK'nın 'düzeltin' kararının ardından İŞKUR işçiye hakkını verdi. Öte yandan İŞKUR'un işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik için çalışma başlattığı kaydedildi.

Söz konusu vatandaş, işsizlik ödeneğinin, toplam kazancı üzerinden tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Vatandaşın başvurusu üzerine; KDK'nın, sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle, hesaplama bakımından ortalamalarının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik sebebiyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirlediği aktarıldı.

KDK'nın, söz konusu durumun, işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydettiği belirtildi.

Başvuranın işsizlik ödeneğinin, son 4 aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı iş yerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınıp ve aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayıları mükerrer şekilde toplanmaksızın 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde öngörülen sınırlar çerçevesinde yeniden hesaplanması ve varsa fark tutarın başvurana ödenmesi yönünde İŞKUR'a tavsiye kararı verdiği kaydedildi.