Kelebek etkisi! Trump seçildi şimdi gözler kabinede! Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

2015 ile 2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha sonra da 2018 ile 2020 seneleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak; 2020'de sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

BERAT ALBAYRAK'I İŞARET ETTİ!

Donald Trump ve Trump'ın damadı olan Jared Kushner ile ikili ilişkilerinin iyi olduğu bilinen Berat Albayrak'ın adı kabine için geçmeye başladı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz; Trump'ın başkan seçilmesinden sonra attığı tweette Berat Albayrak'ı işaret etti.

'Bugünkü gelişmenin ardından eski kabine üyelerinden birinin bakanlığa geri döneceğine kesin gözüyle bakılıyor' diyen Taha Hüseyin Karagöz'ün bu çıkışı sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu!

TRUMP'IN DAMADI YENİDEN GÜNDEMDE

Geçtiğimiz senelerde bir değerlendirme haberi yapan New York Times, Trump'ın damadı Jared Kushner ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yakın ilişki içerisinde olduğunu ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE İÇİN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşünde hem AK Parti yönetiminde hem de kabinede değişikliklerin olacağını belirtmişti. Yıl sonuna doğru kabinedeki en az 3 ismin değişeceği de kulislerde konuşuluyor.

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