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Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Murat Gülkan ve Ali Paslı hakkında tutuklama, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik “ev hapsi” şeklinde adli kontrol talep edildi.

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 KİŞİ TAKKINDA TUTUKLAMA

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama talep edildi.

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi 1

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi 2

OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan

3 İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik “ev hapsi” şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi 3

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi 4

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya

Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi 5

Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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