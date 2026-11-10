Fon soruşturması! Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama talep edildi.
Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı
OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik “ev hapsi” şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi
Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya
Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik
Okuyucu Yorumları 0 yorum