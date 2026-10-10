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Kendine özgü aromasıyla biliniyor! Kilosu 70 TL'den alıcı buluyor

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Kuytucak narında hasat başladı. Yaklaşık 600 rakımda, sarp arazilerde yetiştirilen ince kabuklu, iri taneli ve kendine özgü aromasıyla bilinen Kuytucak narı, bu yılki rekoltesiyle de üreticisinin yüzünü güldürdü. Tarlada kilogramı 70-80 TL'den alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kendine özgü aromasıyla biliniyor! Kilosu 70 TL'den alıcı buluyor

Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde her yıl ekim ayında başlayan ve yaklaşık 30 gün süren hasat, zorlu arazi şartlarında devam ediyor. Bölgeye özgü lezzetiyle dikkat çeken Kuytucak narı, ince kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla talep görüyor. Üreticiler, yaz boyunca bakımını yaptıkları narları dalından toplayarak Kozan ve çevresindeki tüketicilere ulaştırıyor.

Kendine özgü aromasıyla biliniyor! Kilosu 70 TL den alıcı buluyor 1

KİLOSU 70-80 TL'DEN ALICI BULUYOR!

Tarlada kilogramı 70-80 TL'den alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kendine özgü aromasıyla biliniyor! Kilosu 70 TL den alıcı buluyor 2

‘BAKIMI ZOR, EMEĞİ ÇOK'

10 dönümlük bahçesinde hasat yapan üretici Veysel Demir, Kuytucak narının bölgenin en lezzetli ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu nar bölgemizin en iyi, en lezzetli meyvesi. İri taneli, dış kabuğu beyaz, içi ise iri tanelidir. Lezzeti ve aromasıyla bilinir. Geçen yıl 80 TL civarında satmıştık. Bu yıl da rekolte iyi olduğu için fiyatlar bu seviyelerde seyrediyor. Yaz boyunca bahçenin bakımı zor. Çok emek verilen bir ürün. Şu anda kilogramını 80 TL civarında satıyoruz. Kozan ve çevresine gönderiyoruz" dedi.

Kendine özgü aromasıyla biliniyor! Kilosu 70 TL den alıcı buluyor 3

‘HER YERDE YETİŞİR AMA BU LEZZET BULUNMAZ'

Üretici Erol Kızıldağ ise Kuytucak narının kendine özgü özellikleriyle diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını ifade ederek, "Bu nar birinci sınıf kalitede. Kuytucak'ta 600 rakımda yetişiyor. Her yerde nar yetişir ama bunun lezzetini bulamazlar. İnce kabuklu, dış rengi beyazdır. İçinin aroması ve lezzeti diğer narlardan farklıdır. Tatlı bir nar" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nar tarla
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