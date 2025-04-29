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Kentsel dönüşümde kira yardımı nedir, ne kadardır? Kentsel dönüşümde kira yardımı ne zaman başlar?

Kentsel dönüşüm şehirleri tamamen yenileyebilecek kadar ayrıntılı ve kapsamlı bir uygulamadır. Birinci dünya savaşından bu yana çeşitli nedenlerden ötürü zarar görmüş olan ve resmi olarak riskli kabul edilen binalar kentsel dönüşüm kanunu kapsamında değerlendirilirler.

Kentsel dönüşümde kira yardımı nedir, ne kadardır? Kentsel dönüşümde kira yardımı ne zaman başlar?
Ferhan Petek

Birkaç aşamadan oluşan kentsel dönüşüm uygulaması, kanunlar doğrultusunda sınırları belirlenen ve riskli olduğu resmi olarak tespit edilmiş olan binada yaşayan kiracı ya da mülk sahibi kişilere bazı resmi haklar veren bir uygulamadır. Kiracılara da mülk sahiplerine de bazı haklar veren kentsel dönüşüm kanunu doğrultusunda taşınma yardımı ve faiz desteği de verilmektedir. Bu haklardan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı nedir?

Binanın tespit edilmesi, devlet tarafından yetki verilen kurum ve kişiler tarafından binaya riskli yapı raporu verilmesi ve ardından sürecin başlatılması ile riskli olan yapı yıkılır ve yerine daha dayanıklı daha modern ve daha sağlam bir bina yapılır. Ancak bu süreç içinde o binada yaşıyor olan kiracılar ya da mülk sahipleri mağdur olabilir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için devlet bu kişilere bazı haklar vermiştir.

Kentsel dönüşüm alanında yer alan konutlarda kiracı olarak yaşayan kişiler kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanma hakkına sahip olur. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılır. Yapılacak olan kira yardımının tutarı ise evin bulunduğu kentin kira ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır ve kiracıya ödenir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadardır?

Yapılacağı kesin olarak belirlenen kentsel dönüşüm projesi için genel olarak yapıların yenilenmesi ve bölgeye yerleşik olan kişilerin daha modern daha güvenli daha sağlam binalarda yaşaması amacı belirlenmiştir. Ancak binaların yıkım ve yeni bina inşa etme süreçlerinde riskli binaların içinde yaşayan mevcut kiracı ya da mülk sahillerinin mağdur edilmemesi için bazı yardımlar ve destekler verilir.

Kira yardımları her ay düzenli şekilde yatırılır. Her ayın başında belirlenmiş olan tutar başvuru yapılmış olan kuruma göre hesaplanan kriterler doğrultusunda hak sahiplerine aktarılır. Kiracılar ise bu ödemeyi tek seferde alma hakkına sahiptir.

2025 yılı için açıklanan tutarlara göre evlerde ve iş yerinde yaşayan ve ikamet eden kişiler için belirlenen kira yardımları şu şekildedir:

  • İstanbul: 16.000 TL
  • Anakara, Antalya, Bursa ve İzmir 13.000 TL
  • Diğer büyük şehirlerde: 11.000 TL

Kentsel dönüşümde kira yardımı ne zaman başlar?

Kentsel dönüşüm projesi dahilinde kira yardımı alabilmek için önce başvuru yapılması gerekir. Kira desteği için ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Başvurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na e-Devlet sistemi üzerinde ya da şahsen yapılabilir. Ancak bazı evrakların da tamamlanmış olması ve kuruma teslim edilmesi gerekir.

Başvuru işlemi yapıldıktan sonra yetkili kurum değerlendirme sürecini başlatır. Bu süreçte başvuru yapan kişinin kıstasları esas alınır. Kira yardımı alma hakkı kazanan kişiye belli bir süre boyunca belirlenmiş olan miktar ödenir. Destek tutarı binanın bulunduğu şehre bölgeye mülkün kalitesine ve ailenin gelir gider durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kiracılar için önemli kabul edilen bazı kurallar şunlardır:

  • Kiracını o evde yaşadığını kanıtlaması için kira sözleşmesinin yapılmış olması.
  • Kiracının mevcut konutu boşaltması ve başka bir eve taşıması gerekeceği için her durumda yeni evin daha yüksek bir kirada olacağı düşünülerek tutar belirlenir.
  • Başvuru süreci yerel yönetimlerin belirlediği biçimde ilerler. Kiracıların tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmiş olması gerekir.

Konuyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için her zaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletişim kanallarından ulaşarak yardım alınmalıdır.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm
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