KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gözler, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından çekiliş tarihine çevrildi. Kuruma 631 Düz İşçi, 374 Kalifiye İşçi, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı alınacak. En fazla alımlar bu branşlarda yapılacak. İŞKUR'dan yapanlar şimdi KGM işçi alımı çekiliş tarihini bekliyor. İşte, 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi...

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi 30-31 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.

KGM kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları noter onayından sonra erişime açılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (30 MAYIS 2023 SALI)

KGM kura çekilişi illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI NELERDİR?

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü

