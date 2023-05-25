FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

25.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM işçi alımı kura çekilişinin ne zaman yapılacağına yönelik detaylar merak konusu oldu. İŞKUR'dan yapılan başvuruların sona ermesinin ardından gözler Karayolları Genel Müdürlüğü kura tarihlerine çevrildi. Kuruma 3 bin işçi alınacak. Peki, 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM işçi alımı kura çekimi tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gözler, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından çekiliş tarihine çevrildi. Kuruma 631 Düz İşçi, 374 Kalifiye İşçi, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 Bina ve Mal Bakıcısı alınacak. En fazla alımlar bu branşlarda yapılacak. İŞKUR'dan yapanlar şimdi KGM işçi alımı çekiliş tarihini bekliyor. İşte, 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi...

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi 30-31 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.

KGM kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları noter onayından sonra erişime açılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILAYINIZ

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (30 MAYIS 2023 SALI)

KGM kura çekilişi illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI NELERDİR?

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
Memur zammı ve emekli zammı için en az yüzde 26’lık refah payı geliyorMemur zammı ve emekli zammı için en az yüzde 26’lık refah payı geliyor
Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyorBenzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.