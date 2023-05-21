KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü sonuç sorgulama ekranı!

KGM işçi alımı kura çekilişinin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. İŞKUR'dan yapılan başvuruların sona ermesinin ardından gözler KGM işçi alımı sonuçları 2023 çevrilmiş vaziyette. 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

İşçi alımı ilan metnine göre İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek.

KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi ve yeri kurum tarafından resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

KGM işçi alımı kura çekilişi hakkında yapılacak olan açıklamada sonuçların yayımlanacağı tarihinde duyurulması bekleniyor.

