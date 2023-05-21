FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü sonuç sorgulama ekranı!

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü sonuç sorgulama ekranı!

21.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. KGM işçi alımı kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı ile nasıl sorgulama yapılacağını öğrenmek isteyen kişiler yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü sonuç sorgulama ekranı!

KGM işçi alımı kura çekilişinin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. İŞKUR'dan yapılan başvuruların sona ermesinin ardından gözler KGM işçi alımı sonuçları 2023 çevrilmiş vaziyette. 3 bin KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

İşçi alımı ilan metnine göre İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek.

KGM işçi alımı kura çekilişi tarihi ve yeri kurum tarafından resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

KGM işçi alımı kura çekilişi hakkında yapılacak olan açıklamada sonuçların yayımlanacağı tarihinde duyurulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den 'KKM' mesajı! "Önümüzdeki dönem..."Bakan Nebati'den 'KKM' mesajı! "Önümüzdeki dönem..."
'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt
Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülüEmekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!

İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Motorinden sonra bir zam da benzine!

Motorinden sonra bir zam da benzine!

Bakan Nebati’den dikkat çeken seçim sözleri!

Bakan Nebati’den dikkat çeken seçim sözleri!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.