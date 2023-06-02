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KGM KURA SONUÇLARI 2023 SORGULAMA: KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Asil - yedek isim listesi...

02.06.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM kura sonuçları isim listesi asil ve yedek adaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 bin işçi alınacak. 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KGM kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KGM KURA SONUÇLARI 2023 SORGULAMA: KGM kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Asil - yedek isim listesi...

KGM kura sonuçları isim listesi 2 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konularından biri oldu. 30 Mayıs'ta Adana ile başlayan çekilişler il trafik koduna göre yapıldı ve 31 Mayıs'ta Düzce'yle tamamlandı. İllere göre 2 farklı tarihte yapılan KGM kura çekimi işçi alımı sonuçları merak konusu oldu. İşte KGM kura sonuçları sorgulama ekranı...

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KGM işçi alımı kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

KGM kura sonuçları kurumun internet sitesinden öğrenilebiliyor.

KGM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KGM'den 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimiz daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek işçiler için Genel Müdürlüğümüzde 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan noter kura çekilişi sonucu asıl ve yedek aday listeleri il esaslı olarak aşağıda ilan edilmiştir.

Atanmaya hak kazanan asıl adayların başvuru süreci ile ilgili duyuru 5 Haziran 2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ayrıca yapılacaktır.

Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır."

KGM KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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