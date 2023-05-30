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KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? kgm.gov.tr kura sonucu sorgulama

30.05.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi, 30 Mayıs 2023 Salı günü ve 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan çekilişler sebebiyle merak edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 bin işçi alınacak. Çekiliş, Adana ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek. Bugün son çekiliş ise Kars için yapılacak ve yarın Kastamonu ile devam edilecek. Peki 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları isim listesi ekranı...

KGM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? kgm.gov.tr kura sonucu sorgulama

KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi 30 Mayıs 2023 Salı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. KGM işçi alımı kura çekilişi bugün Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars için gerçekleştirilecek. 3 bin Kara Yollar Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları kgm.gov.tr'de yayımlanacak. İşte KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları isim listesi ekranı...

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KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ EKRANI

KGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları noter onayından sonra erişime açılacak.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILAYINIZ

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KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. KGM işçi alımı kura çekiliş tarihi 30-31 Mayıs 2023 olarak duyuruldu.

KGM işçi alımı kura çekilişi saat 10:00'da başlayacak.

işçi personel

KGM kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

kgm işçi laımı

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (30 MAYIS 2023 SALI)

KGM kura çekilişi illeri:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

kgm başvuru

KGM KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce.

(Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM ARACI

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,
37 Asfalt Usta Yardımcısı,
20 Aşçı Yardımcısı,
75 Aşçı,
288 Atölye Usta Yardımcısı,
144 Bakım İşçisi,
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
249 Bina ve Mal Bakıcısı,
631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,
17 Elektrik Tesisatçısı,
42 Elektronik Ustası,
59 Greyder Operatörü,
168 İş Makinası Operatörü,
374 Kalifiye İşçi,
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,
12 Makine Operatörü,
7 Marangoz,
15 Sıhhi Tesisatçı,
591 Sürücü Operatörü,
9 Traktör Operatörü,
15 Vinç Operatörü

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