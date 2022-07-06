Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Kıdem Tazminatı hesaplama yöntemi!

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? Kıdem Tazminatı hesaplama yöntem ve detaylar haberimizde...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2022?

Kıdem tazminatı tavanı birçok vatandaş tarafından merak edildi.

Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 TL 40 kuruş oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta.

Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.

Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu.

Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

