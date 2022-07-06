FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Kıdem Tazminatı hesaplama yöntemi!

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Kıdem Tazminatı hesaplama yöntemi!

06.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile belli oldu. konuya ilişkin genelgenin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanması sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? İşte Kıdem Tazminatı hesaplama yöntemi...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Kıdem Tazminatı hesaplama yöntemi!

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2022? Kıdem Tazminatı hesaplama yöntem ve detaylar haberimizde...

j6

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU 2022?

Kıdem tazminatı tavanı birçok vatandaş tarafından merak edildi.

j5

Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 TL 40 kuruş oldu.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

a5

2022'de yapılan asgari ücret toplantıları sonrası verilen kararda, 1 yıl boyunca aralıksız çalışan bir asgari ücretlinin hak ettiği kıdem tazminatı 5 bin 4 TL olmakta.

d3

Her yıl, bu kadar kıdem tazminatı kazanılıyordu. Yeni yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte kıdem tazminatı değişti.

d2

Yeni karar ile birlikte brüt asgari ücret 6741 TL oldu.

1

Böylece bir yıl aynı yerde çalışmış kişi, en az 6741 TL kıdem tazminatı alacak.

d

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?Benzin fiyatlarına zam gelecek mi?
Yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştıYeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı
Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı kıdem tazminatı hesaplama kıdem tazminatı tavanı tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Asgari ücrette dikkat çeken detay! Yüzde 60'ı...

Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği!

Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği!

Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...

Benzine zam gelecekti! Flaş gelişme...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Böylesi görülmedi! Aldatılmanın intikamını öyle bir aldı ki

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.