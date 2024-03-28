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Kıl payı kaçırmışlardı! SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kritik açıklama: 1 milyondan fazla EYT'li emekli olabilir!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 11:24
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK’lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK’lı olduğunu ifade etti. Karakaş EYT'yi kıl payı kaçıranlar için de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kıl payı kaçırmışlardı! SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kritik açıklama: 1 milyondan fazla EYT'li emekli olabilir!

25 yıllık sigortalılık süresini beklediklerinden dolayı emekli olamayanlar için kritik açıklama SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Karakaş, “1 milyondan fazla EYT’li daha emekli olabilir” değerlendirmesini yaptı. Karakaş, “Bunun da nedeni SSK’lı EYT’liler 25 yıllık sigortalılık süresini beklediklerinden dolayı emekli olamamışlardı. 25 yıllık sigortalılık süresinin dolacak olması ve ayrıca memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi ile matrah bazında düzeltmeler olması bunu başlıca nedenleri arasında." diye konuştu.

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Karakaş, "Yine Bağ-Kur prim indirimi yani prim gününün 9000 binden 7200 güne düşmesi halinde 1 milyona yakın Bağ-Kur’lu esnafın faydalanması göz önünde bulundurulduğu zaman bu rakam 1 milyonun çok üzerinde olacağı söylenebilir” ifadesini kullandı.

SGK İSTATİSTİKLERİ YAYIMLADI

Yaklaşık bir yıl önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar emeklilik hakkı kazanmıştı. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra merak edilen SGK 2023 yılı istatistikleri de geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

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Buna göre 2023 yılında SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, BAĞ-KUR kapsamında 183 bin, Emekli Sandığı kapsamında da 86 kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Açıklanan istatistikleri İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en az memur kesiminin emekli olduğunu açıkladı.

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“2 MİLYON 193 BİN EMEKLİNİN YAKLAŞIK 1 MİLYON 800 BİNİ EYT’Lİ”

EYT düzenlemesiyle 2023 yılı sonu itibariyle 2 milyon yüz 193 bin kişinin emekli olduğunu belirten Karakaş, “Fakat 2 milyon yüz 193 bin kişinin tamamı EYT’li değil. Çünkü SGK’nın istatistiklerine baktığımız zaman önceki yıllara genel olarak 380 binle 440 bin arası zaten emekli çıkması söz konusu. Dolayısıyla bu ortalama rakam 440 bin civarı dediğimiz taktirde 2023 yılında emekli olanların sayısı da 2 milyon 193 bin olduğuna göre bu durumda 1 milyon 750 binle 1 milyon 800 bin arası EYT’li 2023 yılında emekli oldu” şeklinde konuştu.

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“2 MİLYON YÜZ 193 BİN EMEKLİNİN 1 MİLYON 925 BİN SSK’LI”

EYT düzenlemesiyle emekli olanların çoğunun SSK’lı olduğunu ifade eden Karakaş, “SGK verilerine göre 1 milyon 925 bin SSK’lı emekli var. Bu oran Bağ-Kur’da 182 bin civarında olduğu görülmekte. Memurlarda ise 86 bin civarında emekli var. Bu rakamlara baktığımız zaman EYT’den en çok faydalanan kesimin özellikle SSK’lıların, işlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bağ-Kur’lar neden emekli olmadıklarına baktığımız zaman, prim borçlarından Emekli olamadıklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar çok cazip şartlarla prim yapılandırması yapmış olsa bile özellikle esnaf kesimi borçlarının ödeyemediğinden dolayı emekli olamadı” diye konuştu.

Karakaş, Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi ile 9000 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne indirilmesiyle Bağ-Kur’lu emekli sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

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“EYT’DEN EN AZ YARARLANAN MEMURLAR”

EYT düzenlemesinde en az yararlanan kesimin memurların olduğunu dile getiren Karakaş, “Neredeyse EYT’den emekli olan memur sayısı yok gibi. 2 milyon 193 bin olan toplam emeklilerin içerisinden memur emeklisi olan 86 bin kişiye baktığımızda son derece az olduğunu görüyoruz. Çünkü memurlar ikramiyelerine çok büyük bir etki yaptığından, 3600 ek göstergeyi beklemelerinden, seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması ve hem çalışırken aldıkları maaşla emekli olduktan sonra aldıkları maaş arasında bir uçurumun olması nedeniyle emekli olmaya sıcak bakmıyorlar” ifadelerine yer verdi.

(İHA)


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