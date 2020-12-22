FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım

Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 17:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz' dedi.

Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan bir kişinin annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylediğini, ancak AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın bu duruma itiraz ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ona şöyle dedim; '121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsanız, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim.' Makbuz burada. AK Partili Milletvekili, 'Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi' diye hesap soracak mı? Ya da 'Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim' diyecek mi? Şehidimizin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruş aylığın belgesi, yazısı burada. Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 3 BİN 100 OLMASI GEREKİR'

Kılıçdaroğlu, gündemde asgari ücretin bulunduğunu, milyonlarca kişinin bu konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bütçe görüşmelerinde açıkladık; asgari ücretin net, vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum; Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'KİNDEN VE ÖFKEDEN NE BEKLENİR'

Kılıçdaroğlu, MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyarete ilişkin ise, "Ben saygıdeğer hanımefendi Seval Türkeş'i ziyaret ettim. Seval Hanım, demokrasiye inanmış, parlamentonun saygınlığına inanmış değerli bir insan. Bir mafya bozuntusunun, bir siyasal partinin destekçisi olması ve o siyasi partinin de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması Cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık yüreklilikle karşı çıkıyordu. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Ahi Evran'ı, Hacı Bektaş'ı biliyoruz ama felsefesini biliyor muyuz? Ne diyor Yunus Emre; 'Biz kimseye kin tutmayız, düşmanımız kimdir bizim?' Daha ne desin? Bütün peygamberler kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Bütün saygın bilim insanları kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Kinden ve öfkeden ne beklenir? Bunları aşmak zorundayız. Birlikte aşacağız. Ben kine ve öfkeye hiçbir zaman itibar etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

HAMZA YERLİKAYA İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu iddialarını yineleyerek, "Herkese meydan okuyorum' diyor. Sahte diploma almadığını iddia ediyor. Hamza Yerlikaya’nın bir numaralı sahtekar olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Asgari ücret 2021 zammı son durum! İşte TÜİK önerisiAsgari ücret 2021 zammı son durum! İşte TÜİK önerisi
Asgari ücret açıklamaları son durum!Asgari ücret açıklamaları son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!
Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!
İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
Asgari ücrette kritik toplantı başladı
Asgari ücrette kritik toplantı başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü
Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 3. asgari ücret toplantısı ne oldu?
Asgari ücret 2021 zammı son durum! İşte TÜİK önerisi
'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
'Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın' uyarısı
Uzmandan altın yorumu: "2021 yılı ise 2020’yi aratacak"... Analistten ons altın için 1970 dolar tahmini!
2021 yılı ise 2020’yi aratacak
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Son dakika! Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.