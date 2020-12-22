Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan bir kişinin annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylediğini, ancak AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın bu duruma itiraz ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ona şöyle dedim; '121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsanız, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim.' Makbuz burada. AK Partili Milletvekili, 'Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi' diye hesap soracak mı? Ya da 'Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim' diyecek mi? Şehidimizin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruş aylığın belgesi, yazısı burada. Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 3 BİN 100 OLMASI GEREKİR'

Kılıçdaroğlu, gündemde asgari ücretin bulunduğunu, milyonlarca kişinin bu konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, "Bütçe görüşmelerinde açıkladık; asgari ücretin net, vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum; Bize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" diye konuştu.