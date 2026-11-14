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Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.

Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

Giresun'da fındık fiyatlarında düşüş devam ediyor. Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Kilosu 200 TL den başladı 165 TL ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü 1

SEBEBİ BELLİ OLDU!

Giresun merkezde 165 liraya kadar düşen 50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Kilosu 200 TL den başladı 165 TL ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü 2

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor.

Öte yandan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun
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