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'Kim verecek onu?' Günlük 12 bin TL'ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat

Son dönemlerde özellikle çalışan kişiler, eve temizlik için yardımcı çağırırken fiyatları çokça düşünmeye başladı. Gündelikçi ücretleri gittikçe artarken fiyatlar 5 bin TL'den başlayıp 12 bin liralara kadar çıkabiliyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise "Evde temizlik ve bakım hizmetlerine aracılık eden işletmeler semtin durumuna, evin özelliğine, kişinin durumuna göre farklı farklı fiyatlar, günlük ücretler talep ediyor Evde temizlik ücretlerinde bir standart bulunmuyor" dedi.

'Kim verecek onu?' Günlük 12 bin TL'ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat
Hande Dağ

Çalışan aileler için eve temizlik görevlisi çağırmak artık lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Fakat bu ihtiyacın bedeli de her geçen gün ağırlaşıyor. Temizlik ücretleri evin bulunduğu ilçeye, büyüklüğüne ve talep edilen hizmete göre değişiyor. 5 bin TL'den başlayan fiyatların şirketler devreye girdiğinde 12 bin TL'ye kadar çıkabildiği öğrenildi.

Kim verecek onu? Günlük 12 bin TL ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat 1

5 BİN TL'DEN 12 BİN TL'YE KADAR FİYATLAR VAR

ATV Haber'de yer alan habere göre; son dönemde gündelikçi ücretleri adeta almış başını giderken fiyatların 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değiştiği kaydedildi. Özellikle çalışan çiftler için gündelikçi çağırmak günümüzde neredeyse bir zorunluluk haline gelirken fiyatlar ise ilçelere ya da evde yapılacaklara göre değişiklik gösteriyor. Minimum fiyat 5 bin TL'den başlarken günlük 12 - 13 bin liralara kadar çıkabildiği aktarıldı.

Kim verecek onu? Günlük 12 bin TL ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat 2

Haberde konuşulan bir kişi "Üç personel yönlendiriyoruz. Evi dip köşe... Fiyatımız 12 bin TL" derken bir başkası da "Şu anda 6.000 TL civarından başlıyor. 1 + 1 2,5 - 3 civarı. 2 + 1 4.000 TL. Ama dairenin içindeki yapılacak işlere göre de değişiklik gösterebiliyor fiyatlar" ifadelerini kullandı.

Fiyatlarla ilgili bir vatandaş ise "Çok abartılı. Kim verecek onu?" yorumunu yaptı.

Kim verecek onu? Günlük 12 bin TL ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat 3

"EVDE TEMİZLİK ÜCRETLERİNDE BİR STANDART YOK"

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük "Evde temizlik ve bakım hizmetlerine aracılık eden işletmeler semtin durumuna, evin özelliğine, kişinin durumuna göre farklı farklı fiyatlar, günlük ücretler talep etmektedir. Evde temizlik ücretlerinde bir standart bulunmamaktadır" dedi.

Kim verecek onu? Günlük 12 bin TL ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat 4

Bir başka vatandaş ise "Önceden bu fiyatlar makuldü. Eve temizlikçi çağırıyorduk ama şu anda uçuk" yorumunu yaptı.

Kim verecek onu? Günlük 12 bin TL ye çıktı: Semte, eve, kişiye farklı farklı fiyat 5

SİGORTA DETAYI KRİTİK

Ütüden koltuk yıkamaya kadar her hizmet için ek ücret istendiği aktarılırken hizmet alanların bir sorumluluğunun daha olduğunu vurgu yapıldı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük "Temizlik hizmetinde çalışan kişilerin günlük olarak mutlaka sigortalı yapılması gerekmektedir" dedi. e-Devlet üzerinden 10 günden az süreli ev hizmetleri, işveren başvuru ve sorgulama alanından bu sigorta yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gündelikçi temizlik
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çağırmayın kardeşim karı koca kendiniz yapın vallahi billahi yazık günah bunlar fırsatçı senin vasfın nedir ki 12 bin tl istiyorsun sen vasıfsız bir insansın elindeki yaptıgın iş meslek bile değil zenginler bunları şımartıyor malesef
Para basiyo insanlar bunlara verecek.İs bulamazlar ac kalip surunurler nediyelim.gundelik 12 bin mis asgari ucret kacpara
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