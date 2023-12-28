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KİMLİK BELGESİ FİYATI 2024: Kimlik belgesi ne kadar oldu, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kimlik değişimi randevu ekranı...

28.12.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Kimlik belgesi fiyatı 2024 yılına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kimlik belgesi yenileme bedeli ise 83 TL olarak uygulanıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile pasaport defter bedeli 501 TL'den 790 TL'ye sürücü belgesi bedeli ise 624 TL'den 990 TL'ye yükseldi. Peki, kimlik belgesi yenileme ne kadar oldu, kaç TL? İşte Kimlik değişimi randevu ekranı....

KİMLİK BELGESİ FİYATI 2024: Kimlik belgesi ne kadar oldu, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı! Kimlik değişimi randevu ekranı...

Kimlik belgesi yenileme fiyatı 2024 ile ilgili ayrıntılar 28 Aralık 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "2024 kimlik belgesi fiyatı ne kadar? Kimlik belgesi yenileme fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

2024 KİMLİK BELGESİ YENİLEME FİYATI NE KADAR OLDU?

Kimlik belgesi yenileme fiyatı 83 liradan 130 liraya yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre zamlanan bedeller 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 TL'den 130 TL'ye, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 TL'den 260 TL'ye çıktı.

Aile cüzdanı bedeli 445 TL'den 705 TL'ye çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 TL'den 990 TL'ye, motorlu araç tescil belgesi 557 TL'den 885 TL'ye yükseldi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Değerli Kağıdın Cinsi Eski Bedel (TL) Yeni bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 55 87
b) Beyanname 55 87
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110 174
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 - Pasaportlar 501 790
4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 356 565
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166 260
7 - Aile cüzdanları 445 705
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 - Sürücü belgeleri 624 990
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 990
11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7072/34 md.)
12 - Motorlu araç tescil belgesi 557 885
13 - İş makinesi tescil belgesi 468 740
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33 55
15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83 130
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565
17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565

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