Kimlik ve ehliyetlerde ‘2029’ uyarısı! Herkesi ilgilendiriyor: Büyük yoğunluk kapıda

Türkiye genelinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde milyonlarca vatandaşın kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemesi gerekecek. Geçerlilik sürelerinin sona ermesi nedeniyle toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması, 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak hayata geçirildi. Uygulama, 2 Ocak 2017 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren tüm Türkiye'de alınmaya başlandı.

Bu tarihlerden itibaren 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi olmak üzere toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru gerçekleştirildi. Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenirken sürücü belgelerinde bu süre, belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor. Süresi sona eren belgelerin ise yenilenmesi gerekiyor.

2026 SONUNA KADAR YAKLAŞIK 488 BİN BELGE YENİLENECEK

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 2026 yılının sonuna kadar geçerlilik süresi dolan 112 bin 791 kimlik kartı ile 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken toplam belge sayısı 487 bin 596'ya ulaşıyor.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartı ve 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesi olmak üzere toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin geçerlilik süresi dolacak.

EN YOĞUN YENİLEME DÖNEMİ 2029'DA YAŞANACAK

Yıllara göre yenilenmesi gereken belge sayıları da dikkat çekiyor. Buna göre 2027 yılında 10 milyon 804 bin 315, 2028 yılında ise 13 milyon 671 bin 443 belgenin yenilenmesi gerekecek.

En yüksek yenileme ihtiyacı 2029 yılında ortaya çıkacak. Bu dönemde 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ve 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erecek. Böylece yalnızca 2029'da yenilenmesi gereken belge sayısı 16 milyon 476 bin 649 olacak.

Takip eden yıllarda da milyonlarca belgenin süresi dolacak. 2030 yılında 8 milyon 376 bin 24, 2031 yılında ise 9 milyon 470 bin 261 belgenin yenilenmesi gerekecek.

VATANDAŞLARA SÜRE DOLMADAN YENİLEME ÇAĞRISI

Geçerlilik süresi yaklaşan kimlik kartı ve sürücü belgelerinin zamanında yenilenmesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de belgelerin geçerlilik sürelerine dikkat çekerek vatandaşlara yenileme işlemlerini geciktirmemeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Süresi sona eren kimlik kartı ve sürücü belgelerinin resmi işlemlerde kullanılamaması, vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor. Bu nedenle yenileme işlemlerinin geçerlilik tarihi dolmadan tamamlanması önem taşıyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmek için "randevu.nvi.gov.tr" adresini, e-Devlet'i veya Alo 199 Çağrı Merkezi'ni kullanabiliyor.

İlgili yenileme ücretlerinin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri ya da dijital kanallar üzerinden ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri, vatandaşların bildirdiği adreslere teslim ediliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır