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KİRA ARTIŞ ORANI 2023 EYLÜL: TEFE TÜFE ile Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK'te!

03.09.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı kira artış oranı TÜİK tarafından son dakika olarak açıklanacak enflasyon verileri sonrası belli olacak. Ev sahibi ve kiracıların gözü kulağı TÜİK'te. Bu rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) verileri büyük önem arz ediyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira artış oranı ile zam ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI 2023 EYLÜL: TEFE TÜFE ile Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK'te!

Kira artış oranı için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika '2023 Ağustos ayı enflasyon oranı' açıklamasında. Bilindiği üzere TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 olmuştu. Yapılan açıklamada TÜFE aylık bazda yüzde 9.49 olarak duyurulmuştu. TÜİK TÜFE'deki (2003=100) değişimin bu senenin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüze 9,49, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 31,14, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Eylül ayı kira artış oranı merak konusu oldu. İşte Eylül ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar...

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

KİRA ARTIŞ ORAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı TÜİK'in eflasyon oranı açıklaması ile netleşecek. Ağustos ayı enflasyon oranı açıklaması 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yapılacak. Buna göre eylül ayı kira zammı TEFE-TÜFE de aynı gün netleşecek. Öte yandan kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yılda uygulanmaya devam ediliyor. Bahsi geçen uygulama yeni bir karar alınmadığı takdirde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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2023 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

Eulül ayı kira artış oıranı için gözler TÜİK'e çevrildi.

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü açıklanacak.

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

Öte yandan 2022'nin aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için yüzde 57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde yüzde 25 oranında kira artış oranı uygulanacağını belirtti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.

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