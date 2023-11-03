KİRA ARTIŞ ORANI 2023 KASIM AYI: TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı ne olur, yüzde kaç? Gözler TÜİK'te

Kira artış oranı, TÜİK tarafından ekim ayına ilişkin yayımlanacak enflasyon verileri ile belli olacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi. TÜİK enflasyon oranı verilerine göre, eylül ayında aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükselmişti. Kiracılar ve ev sahipleri konuya dair araştırma yapıyor. TEFE TÜFE ile kasım ayı kira artış oranı merak konusu oldu. İşte 2023 Kasım ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

2023 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

Ekim ayı enflasyon oranı bugün (3 Kasım 2023 Cuma) açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor.

Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.

2023 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750 TL

Aylık Kira Tutarı: 3.750 TL

Yıllık Kira Tutarı: 45.000 TL







