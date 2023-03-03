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KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mart kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK'ten son dakika açıklaması!

03.03.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ev ve iş yeri kirasını yenileyecek olan konut sahipleri tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri açıklaması sonrası merak konusu oldu. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023'ün ilk iki aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. Enflasyon rakamları emeklilerin, memurların maaşlarına yapılacak zam oranını da belirliyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mart kira zammı ne kadar, kaç TL? İşte kira artış oranı...

KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mart kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK'ten son dakika açıklaması!

Kira artış oranı, bugün (3 Mart 2023 Cuma) TÜİK tarafından yapılan "enflasyon oranı" açıklaması sonrası netleşti. TÜFE oranları netleştikten sonra konut ve iş yerlerindeki kira artış oranı da belli oldu. Bilindiği üzere iş yerlerinde kira artış oranı TÜFE'ye göre yapılıyor. Fakat ekonomiye yönelik alınan son karar doğrultusunda konutlarda kira artışına Temmuz 2023 tarihine kadar sınırlama getirildi. İşte detaylar...

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KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlendi. Yıllık oran ise yüzde 55,18 olarak açıklandı.

ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

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