FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE-TÜFE Haziran 2023 kira zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE-TÜFE Haziran 2023 kira zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

01.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı kira artış oranı hakkında sorgulamalar hız kazandı. TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon rakamlarıyla eş zamanlı olarak şekillenen kira artışına dair haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2023 belli oldu mu? Kira zammı ne kadar olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE-TÜFE Haziran 2023 kira zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

Bilindiği üzere tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) kira artışında aylık enflasyon rakamları ile birlikte etkili olmaktadır. Son olarak TÜİK'in yayımladığı 2 aylık ortalamalara göre Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 67,20 olarak belirlendi. Birçok kişi internette, " Haziran ayı kira artış oranı 2023 belli oldu mu? Kira zammı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

kira sözleşmesi

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 AÇIKLANDI MI?

Haziran 2023 kir artış oranı henüz açıklanmadı.

Haziran ayı kira artış oranı TÜİK'in 5 Haziran'da yapacağı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak.

kira sözlleşmesi

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (MAYIS 2023)

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 1750 lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 9 bin 750 lira

kira sözleşmesi 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu hafta da eksiye düştü: Hem altın hem döviz...Bu hafta da eksiye düştü: Hem altın hem döviz...
Asgari ücret zammı için takvim belli olduAsgari ücret zammı için takvim belli oldu
Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!
Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı

En Çok Okunan Haberler

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

Kabinede kimler yer alacak? Canlı yayında açıkladı, o isim dikkat çekti: 'Dün sorsaydınız söylemezdim ama bugün...'

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.