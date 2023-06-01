KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE-TÜFE Haziran 2023 kira zammı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

Bilindiği üzere tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) kira artışında aylık enflasyon rakamları ile birlikte etkili olmaktadır. Son olarak TÜİK'in yayımladığı 2 aylık ortalamalara göre Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 67,20 olarak belirlendi. Birçok kişi internette, " Haziran ayı kira artış oranı 2023 belli oldu mu? Kira zammı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 AÇIKLANDI MI?

Haziran 2023 kir artış oranı henüz açıklanmadı.

Haziran ayı kira artış oranı TÜİK'in 5 Haziran'da yapacağı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (MAYIS 2023)

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 1750 lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 9 bin 750 lira





