KİRA ARTIŞ ORANI 2023: TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kira sınırlaması uzatıldı mı? Gözler TÜİK'te

Kira artış oranı ile ilgili son dakika açıklamasının 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü TÜİK tarafından yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer vermişti. Şimdi gözler TÜİK tarafından yapılacak olan enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması 2023 Temmuz kira artış oranı da dahil olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak. İşte 2023 Temmuz ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı kira artış oranı bugün belli olacak.

Kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile belli olacak.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz."

Kira sınırı ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.



