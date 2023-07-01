KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı? Gözler TÜİK'te olacak

Kira artış oranı ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Kira artış oranı, TÜİK enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak. Enflasyon verileri, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına da yön verecek. TÜİK'in yayımlayacağı haziran ayı enflasyon rakamları ve son 6 ayın enflasyon verileri kapsamında TEFE-TÜFE de belli olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira sözleşmesi devam eden kişiler için yüzde 25 kira sınırlaması uygulamasının 1 sene daha uzatıldığını açıkladı. 2023 Temmuz ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da o aynı gün belli olacak.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Yüzde 25 kira sınırı uygulaması uzatılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Kira sınırı ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.



