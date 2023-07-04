KİRA ARTIŞ ORANI 2023 TEMMUZ: TEFE TÜFE ile Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK enflasyon oranında

Kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene alınan kararı anımsata Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." dedi. TÜİK'in yayımlayacağı haziran ayı enflasyon rakamları ve son 6 ayın enflasyon verileri kapsamında TEFE-TÜFE de belli olacak. Öte yandan yüzde 25 kira sınırı da uzatılıyor. Temmuz ayı kira artış oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ile belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da o aynı gün belli olacak.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Kira sınırı hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şun ifadeleri kullandı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde iStock-1414584267

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

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Kira sınırı ile ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.



