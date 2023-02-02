Kira artış oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri için 2023 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler, TÜİK'te!

Kira artış oranı için gözler, TÜİK tarafından yapılacak olan "enflasyon oranı" açıklamasına çevrildi. Bu yılın Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. TÜİK enflasyon oranı her ayın 3'ünde açıklıyor. Ev ve iş yeri için Şubat ayı kira artış oranı şimdiden merak konusu oldu. Kira artış oranı yarınki açıklama sonrası netleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı 2023 Ocak ayı enflasyon oranları yarın (3 Şubat 2023 Cuma) TÜİK tarafından açıklandıktan sonra belli olacak.

KİRA ARTIŞLARINA YÜZDE 25 ZAM SINIRI!

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçmişti.

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsıyor.

Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak enflasyon rakamları ise yine 3 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

