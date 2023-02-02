FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira artış oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri için 2023 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler, TÜİK'te!

Kira artış oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri için 2023 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler, TÜİK'te!

02.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı, ev ve iş yeri kirasını yenileyecek olan konut sahipleri tarafından merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayı enflasyon oranını yarın açıklayacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Ev ve iş yeri için Şubat ayı kira artış oranı yarın belli olacak. İşte detaylar....

Kira artış oranı açıklandı mı? Ev ve iş yeri için 2023 Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler, TÜİK'te!

Kira artış oranı için gözler, TÜİK tarafından yapılacak olan "enflasyon oranı" açıklamasına çevrildi. Bu yılın Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. TÜİK enflasyon oranı her ayın 3'ünde açıklıyor. Ev ve iş yeri için Şubat ayı kira artış oranı şimdiden merak konusu oldu. Kira artış oranı yarınki açıklama sonrası netleşecek.

,kira

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı 2023 Ocak ayı enflasyon oranları yarın (3 Şubat 2023 Cuma) TÜİK tarafından açıklandıktan sonra belli olacak.

KİRA ARTIŞLARINA YÜZDE 25 ZAM SINIRI!

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçmişti.

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsıyor.

Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

eyt

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak enflasyon rakamları ise yine 3 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!
Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 NisanBorçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan
Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun! Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!
Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk!

Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk!

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.