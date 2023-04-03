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KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN AYI: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? 2023 Mart enflasyon oranı ile Nisan kira artış oranı hesaplama!

03.04.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Mart ayında enflasyon aylık 2,29, yıllık ise yüzde 50,51 açıklanarak beklentilerin altında gerçekleşti.. Birçok kişi internette, "2023 Nisan kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Mart enflasyon oranı ile Nisan kira artış oranı hesaplama ile ilgili merak edilenler...

KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NİSAN AYI: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? 2023 Mart enflasyon oranı ile Nisan kira artış oranı hesaplama!

Kira artış oranı enflasyon verileri açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün (3 Nisan 2023) saat 10.00'da açıklandı. Kira artış oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 Mart ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar...

2023 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira artış oranı ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Enflasyon oranı 3 Mart Cuma günü açıklandı. Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından yapılan hesaplamara göre memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

asgari-ücret-2023

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

yeni-asgari-ücret

Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli olmuştu.
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 arttı.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜİK, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında aylık enflasyon 2,29 yıllık ise yüzde 50,51 oldu.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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