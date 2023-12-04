KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 ARALIK: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar? Gözler TÜİK enflasyon oranında

Kira artış oranı ile ilgili araştırmalar TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranı verileri öncesi hız kazandı. Ekim ayına yönelik enflasyon oranı açıklaması Kasım'da yapılmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,36 olurken ekim ayı enflasyonunu ise yüzde 3,43 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler Aralık ayı kira artış oranında. İşte 2023 kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
Enflasyon oranı her ayın 3'ünde TÜİK tarafından yayımlanıyor. Fakat 3 Aralık tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle açıklamanın 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.