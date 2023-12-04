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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 ARALIK: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar? Gözler TÜİK enflasyon oranında

04.12.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Kira artış oranı bugün açıklanacak olan enflasyon verileri nedeniyle merak konusu oldu. Aralık ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Kira zammı sınırlandırması ise devam ediyor. Peki, kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kira zammı ne kadar? İşte, 2023 kira artış oranı ile ilgili detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 ARALIK: Kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar? Gözler TÜİK enflasyon oranında

Kira artış oranı ile ilgili araştırmalar TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranı verileri öncesi hız kazandı. Ekim ayına yönelik enflasyon oranı açıklaması Kasım'da yapılmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,36 olurken ekim ayı enflasyonunu ise yüzde 3,43 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler Aralık ayı kira artış oranında. İşte 2023 kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

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ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

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ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

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2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı her ayın 3'ünde TÜİK tarafından yayımlanıyor. Fakat 3 Aralık tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle açıklamanın 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

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