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KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2023! TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı ne kadar olur? Gözler TÜİK'te!

02.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Kira artış oranı Kasım ayının gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Ekim ayına yönelik enflasyon oranı verileri TÜİK tarafından paylaşılacak. Bilindiği üzere kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme Temmuz ayına kadar sürüyor. Açıklanacak olan rakamlar kontrat süresi dolan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Peki TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı ne kadar olur? İşte 2023 Kasım ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2023! TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı ne kadar olur? Gözler TÜİK'te!

Kira artış oranı, TÜİK tarafından ekim ayına ilişkin yayımlanacak enflasyon verileri ile netleşecek. TCMB tarafından paylaşılan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi. TÜİK enflasyon oranı verilerine göre, eylül ayında aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükselmişti. Kiracılar ve ev sahipleri konuya dair araştırma yapıyor. TEFE TÜFE ile kasım ayı kira artış oranı merak konusu oldu. İşte 2023 2023 Kasım ayı kira artış oranı ile ilgili ayrıntılar...

kira artış oranı

2023 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

Ekim ayı enflasyon oranı yarın (3 Kasım 2023 Cuma) açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

kira artış oranı

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor.

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KİRA SINIRLAMASI İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.

kira artış

2023 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2023

Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750 TL

Aylık Kira Tutarı: 3.750 TL

Yıllık Kira Tutarı: 45.000 TL

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