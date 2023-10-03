Kira artış oranı ne kadar oldu, değişti mi? Ekim ayı 2023 kira artış oranı belli oldu!

Kira artış oranı her ayın başında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Eylül ayı TEFE TÜFE rakamları bugün açıklandı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak. İşte iş yeri kira artış oranı ve yapılan son açıklamalar

İŞ YERİ KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 55,30 oldu. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,28 olmuştu.

KONUTLARDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artarken yıllık bazda yüzde 61,53 oldu

