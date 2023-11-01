Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE ile 2023 Kasım ayı kira zammı ne kadar olur? Kira artış oranı için gözler TÜİK verilerinde!

Kira artış oranı Kasım ayının gelmesi ile birlikte günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon oranı verilerine göre, eylül ayında aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükselmişti. Kiracılar ve ev sahipleri 2023 Kasım ayı kira artış oranını araştırıyor. İşte, 2023 kasım ayı ki,ra artış oranı tarihi...

2023 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 Cuma günü açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor.

KİRA SINIRLAMASI İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.





