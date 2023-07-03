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KİRA ARTIŞ SINIRI 2023 SON DAKİKA: Yüze 25 kira zam sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

03.07.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu, sorusunun yanıtı merak edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı son olarak 2023 yılının temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, Yüze 25 kira zam sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? %25 kira artış sınırı uzatıldı mı?

KİRA ARTIŞ SINIRI 2023 SON DAKİKA: Yüze 25 kira zam sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Temmuz ayı kira artış oranları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Enflsyon ve artan fiyatlar nedeniyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde olan konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce 2023'ün Temmuz ayına kadar uzatılan uygulamaya bir kez daha uzatma kararı geldi. İşte 2023 Temmuz ayı kira artış oranına dair detaylar...

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz."

kira sözlleşmesi

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

TÜİK enflasyon verilerinin 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacağı öngörülüyor.

kira zam4

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

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