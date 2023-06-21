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KİRA ARTIŞ SINIRI SON DURUM 2023: Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

21.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış sınırı ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi? İşte kira artış sınırı uygulamasında son durum...

KİRA ARTIŞ SINIRI SON DURUM 2023: Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kira artış sınırı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. yüzde 25 kira sınırı uygulamasında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’den fazla zam yapılmayacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte, kira artış sınırı uygulamasında son durum...

kira sözleşmesi

KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kira artış sınırı uygulaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı Haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yeniden konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık.

kira sözlleşmesi

2023 yılı Temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz"

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