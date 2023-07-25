Kira davalarında arabuluculuk zorunlu mu? Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi ne zaman başlıyor? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve kira davalarında arabuluculuk döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. Bahasi geçen açıklamanın ardından birçok kişi "Kira davalarında arabuluculuk zorunlu mu?" sousuna yanıt arıyor. Peki, Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KİRA DAVALARINDA ARABUCULUK DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kira davalarında 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,. açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."

KİRA DAVALARINDA ARABUCULUK ZORUNLU MU?

Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasal düzenlemeyle bu sürenin 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını hatırlatan Tunç, "Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek." dedi.

Bakan Tunç, zo1 Eylül'de başlayacak zorunlu arabuluculuk dönemine ilişkin şunları kaydetti:

Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibarıyla kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."



